Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.04.2022 - 16:26 | Son Güncelleme: 19.04.2022 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
850362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/850362.aspx
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