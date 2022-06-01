Türkiye Gazetesi

2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na giriş belgeleri ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" ifdelerine yer verildi.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

> 2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

> 2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

> 2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

Barajlar kalkınca YKS’ye rekor başvuru Aday sayısı geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2022-YKS, en çok adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Adayların yaş ortalaması 23,8. Uzmanlar, başvuru sayısındaki rekor artışın temel sebebinin, YKS’de baraj puanlarının kaldırılması olduğu görüşünde...

ÖSYM Başkanı açıkladı: YKS'ye ilk kez 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuranların sayısının arttığını belirterek 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtti.