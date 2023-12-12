Adabımuaşeret seçmeli ders oldu

12 Aralık 2023 07:30 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 07:34

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda “adabımuaşeret” müfredat kapsamına alındı. Bakanlık, dersin adını pedagojik uygunluk açısından liselerde “adabımuaşeret”, ortaokullarda ise “görgü kuralları ve nezaket” olarak belirledi.

Ortaokullarda bütün kademelerde seçmeli olarak okutulacak “görgü kuralları ve nezaket” dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

Derslerde, öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor.

MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLER

36 saatlik öğretim programı içeren “adabımuaşeret” dersi ise, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı.

Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı.

Program ile millî ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendiren; insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek amaçlandı.

YAŞAYARAK ÖĞRENME

Adabımuaşeret dersinde, teorik bilgilerin öğretilmesinden ziyade drama, gözlem ve tartışma gibi etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân tanınacak. Ders ile öğrencilerin geçmişten bugüne kültürde yer alan görgü, nezaket ve zarafeti içselleştirmeleri sağlanarak davranışa dönüşen kalıcı öğrenmelere zemin hazırlanacak.