Bakan Tekin: Gelin beraber elimizi taşın altına koyalım

9 Aralık 2023 06:24 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 06:27

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Bakan Tekin, eğitimin 2002 yılı öncesinin, politik amaçlara alet edildiği, bilhassa mesleki eğitimin itibarsızlaştırıldığı bu gerilemenin eğitim, üretim ve istihdam bağını zayıflatarak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığını ortaya çıkardığını söyledi. Eğitim gündemini uzun süre meşgul eden bu durumu bertaraf etmek için eğitimin her kademesinde bütüncül ve sistematik adımlar attıklarını vurgulayan Tekin, bu doğrultuda proje okul kavramını 2014 yılında literatüre kazandırdıklarını belirtti. Attıkları bu adımın Türkiye’de mesleki eğitim alanında devrim niteliğinde olduğunu dile getiren Tekin, uluslararası camianın da yaptıkları bu çalışmayı takip ettiğini belirtti. Önceki gün gerçekleşen Atina ziyaretine de değinen Tekin, Yunanistan Eğitim Bakanlığıyla uluslararası bir sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. Tekin, Yunan mevkidaşının kendisine “Sizin mesleki ve teknik eğitimde attığınız devrim niteliğindeki adımları bizimle de paylaşın, beraber yapalım” dediğini aktardı.

Tekin, İSO’yla yaptıkları projelerin sonuç verdiğini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kendilerinin de sektörden bazı taleplerinin olduğunu aktaran Tekin, şöyle konuştu: Her türlü öneriye ve yeniliğe açığız. Buralarda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın istihdam edileceğine dair sektörün bize taahhütte bulunması gerekiyor. Çünkü biz çocuklarımıza bize emanet edilen birer birey olarak bakıyoruz. Spesifik bir alanda yetiştirip sonra çocuğu işsiz bırakırsak, istihdam edecek imkânlar sunamazsak, bize emanet edilen çocuklarımıza karşı vazifemizi yerine getirmemiş oluruz. Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım, mesleki ve teknik eğitime yönelik geliştirilen olumsuz algıyı değiştirelim. Mesleki ve teknik eğitimde oluşabilecek sorunlara karşı hep beraber hareket edelim.

GELECEK MESLEKİ EĞİTİMDE

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da “Geleceğin mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek, aynı zamanda analitik ve stratejik düşünebilen, çevik ve nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye odaklanmak zorundayız. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki güçlü bir Türkiye için geleceğimizi mesleki eğitim şekillendirecek. Burada ilave destekler de olumlu sonuçlar doğuracak” dedi.