“Doğa Okur, Çocuk Yazar” projesi ile Hababam Sınıfı, Kırklareli’de gerçek oldu. ‘Açık Hava Sınıfı’nda çatı, ezber ve zil sesi yok. Tabiatla sıkı bağ ve kuş sesleri var.

MAHMUT ÖZAY - Türk Sineması’nın unutulmaz yapıtı Hababam Sınıfı’ndaki Mahmut Hoca’nın “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili yer değildir. Okul her yerdir” repliği, Kırklareli’nde gerçeğe dönüştü. Hamitabat Nazmi Uçak İlköğretim Okulu öğretmeni Melek Polat, eğitimin sınıf duvarlarıyla sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesinden hareket ederek “Doğa Okur, Çocuk Yazar Açık Hava Sınıfı” projesini hayata geçirdi. Üniversite yıllarında etkilendiği, çocukların dünyayı önce hissederek ve deneyimleyerek kavramasını savunan “Waldorf Yaklaşımı” felsefesini temel alan Polat, çocukların bilgiyi ezberlemek yerine doğaya dokunarak, hissederek öğrenmesini amaçlayan bir atmosfer kurdu.

Bu sınıfta ezber yok doğa var! Ders zili yerine kuş sesleri çalıyor

Projeyi oluştururken sadece estetik bir alan yapmayı değil, öğrenmeyi gerçek hayata dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Polat, çocukların en iyi öğrenme hâlinin kendilerini huzurlu ve ait hissettikleri anlarda ortaya çıktığını vurguladı. Açık hava sınıfındaki eğitim modelinde fen dersindeki basit makineleri bahçedeki kuyunun çıkrığından, genetik kodu ise toprağa ektikleri 100 yıllık ata tohumundan öğrendiklerini anlatan Polat, öğrencilerin doğayla kurdukları bu sıkı bağ sayesinde sabrı, merhameti ve üretmeyi de yaşayarak kavradıklarını ifade etti. Bu sınıfta gün ders ziliyle değil, kuş sesleriyle başlıyor ve doğa bizzat öğreten konuma geçiyor. Projenin en dikkat çeken yönü ise köy halkının sergilediği imece usulü büyük dayanışma oldu.

Bu sınıfta ezber yok doğa var! Ders zili yerine kuş sesleri çalıyor

Açık hava sınıfının kurulması sürecinde köyün her bir ferdi kendi mesleği ve imkânıyla destek vererek bu hayale ortak oldu. Tarımla uğraşan köylüler traktörleriyle gelip toprağı kazarken, yerel esnaf kepçe desteğiyle zemini düzeltti. Köyün ressamı duvarları gönüllü olarak boyadı, marangozu ise tüm ahşap materyalleri hiçbir ücret talep etmeden hazırladı. Sürece okulun servis şoförü çimleri ekerek, yaşlı teyzeler ise sınıfı renklendirmek için çiçekler dikerek katkı sağladı.

Bu sınıfta ezber yok doğa var! Ders zili yerine kuş sesleri çalıyor

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