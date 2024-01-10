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    Edebiyat ortalaması kaç olmalı? Edebiyat sınıf geçme notu belli oldu mu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    MEB, 2023-2024 eğitim yılı başında Resmi Gazetede yayınladığı kararda ortaokulda Türkçe dersinden geçme ortalaması 70 puana çıkarmıştı. Bu açıklama akıllara Edebiyat dersini getirdi. Edebiyat ortalaması kaç olmalı? Edebiyat sınıf geçme notu belli oldu mu? İşte detaylar...

    Edebiyat ortalaması kaç olmalı? Edebiyat sınıf geçme notu belli oldu mu?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair kararları Resmi Gazete'de yayımlamıştı. Yeni yönetmeliğe göre sınıf geçme notu dahil pek çok değişiklik yapıldı. Karara göre ortaokullarda Türkçe dersi geçme ortalaması 70 olarak belirlendi. Alınan karar sonrasında lise Edebiyat dersi için durumun ne olduğu merak ediliyor. Edebiyat dersi ortalaması kaç olmalı? 

     




    EDEBİYAT DERSİ ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

    MEB'in Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararlarına göre ortaokullarda sınıf geçme notu 45 puandan 50 puana yükselti. Ortaokul Türkçe dersi ise istisna tutularak 70 puana yükseltildi. 

    Okul öncesi ve ilköğretim kurumlarını ilgilendiren yönetmelikte lise derslerine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Lise Edebiyat dersinin ortalamasında bir değişiklik olmadı. 



    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre temel eğitim yönetmeliğine dair yapılan değişiklikte birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalama sağlanıp sınıf geçme durumunu sınırlandırarak belli derslerin belirlenen ortalamanın üstünde olması gerektiğini söyledi. 

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Eğitim > Edebiyat ortalaması kaç olmalı? Edebiyat sınıf geçme notu belli oldu mu?
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