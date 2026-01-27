Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin dersle bağlantılı müze, kütüphane ve bilim merkezlerine tek tıkla erişebileceği “Okul Dışı Öğrenme Ortamları” dijital platformunu tanıttı. Platformda kayıtlı mekân sayısı 5 bini geçti.

MAHMUT ÖZAY - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi maksadıyla öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekânlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği "Okul Dışı Öğrenme Ortamları" dijital platformunun tanıtım programına katıldı.

Müze, kütüphane, atölye, bilim merkezleri, tarihi çevre, şehirlerdeki tarihi yapılar, cami ve baraj gibi akla gelebilecek her ortamın aynı zamanda bir öğrenme ortamına dönüşebileceğinin altını çizen Tekin, öğrencilerin dikkatini toplayan, merakını diri tutan, sorularını çoğaltan her imkânın öğrenme ortamı olması gerektiğini kaydetti.

Projenin kalbinde öğretmenlerin elini güçlendiren dijital bir altyapı kurduklarını da ifade eden Tekin "Kayıtlı mekân sayımız 5 binin üzerine çıktı" dedi.

