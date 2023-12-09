İngilizce yeterlilik karnemiz zayıf çıktı

9 Aralık 2023 06:16 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 06:17

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

EĞİTİM SERVİSİ - İngilizce yeterliliğinde ülkemiz 494 puanla 113 ülke arasında 66’ncı, 34 ülkenin yer aldığı Avrupa kategorisinde ise sondan ikinci sırada. Avrupa kategorisinde son sırada ise Azerbaycan var. Söz konusu listede küresel bazda Hollanda 647 puanla birinci, Singapur 631 puanla ikinci, Avusturya 616 puanla üçüncü ve Danimarka ise 615 puanla dördüncü. Türkiye aralarında Lübnan, Sri Lanka, Brezilya ve Pakistan’ın da yer aldığı ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinde yer alıyor. Bu sıralamayı 497 puanla Pakistan, 496 puanla Lübnan, 493 puanla Türkiye ve 491 puanla Sri Lanka oluşturuyor. ‘Düşük Yeterlilik’ kümesinin son sırasında ise 450 puanla Myanmar yer alıyor. İngilizce yeterliliği seviyesinin en yüksek seyrettiği bölge Marmara olurken, en yüksek skoru alan şehir Antalya. İzmir ve Ankara ise İngilizce yeterliliğinde ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan yaş gruplarına göre bakıldığında 26 ile 30 yaş aralığı 501 ortalama skorla İngilizce yeterliliği konusunda en iyi yaş grubu olarak konumlanıyor.