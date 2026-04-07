MEB, yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluklarına bağlı, sadece buralarda çalışanların çocuklarının eğitim görebilmeleri için açılan ve bakanlıktan izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin de kaydedildiğine dair duyumlar alındığını açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), geçmişte yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluk çalışanlarının çocukları için açılan ve bakanlıktan izin almayan okullarla ilgili bildiri yayınladı. Bu okullara, Türk öğrencilerin kaydedilip kaydedilmediğinin araştırılmasını ve yasal statüsü olmayan okullardaki öğrencilerin velilerine bildirimde bulunulmasını istedi.

YAZI VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler” konulu yazı valiliklere gönderildi. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2’nci maddesi kapsamında belirtilen faaliyetlerin yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağının altı çizilerek, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Yayımlanan bildirinin devamında: “Geçmiş yıllarda yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluklarına bağlı olarak, sadece bu yerlerde çalışanların çocuklarının eğitim görebilmeleri için açıldığı anlaşılan ve bakanlıktan alınmış izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlarda yer alan hükümler ihlal edilerek kaydedildiğine ilişkin duyumlar alındığı” bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda gönderilen yazıda, bu okullarla ilgili çalışma yapılması ve yasal statüsü olmayan okullara karşı, Millî Eğitim müdürlüklerine gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

