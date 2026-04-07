İzinsiz okullara, kayıt yapmışlar! MEB’den kaçak öğrenci operasyonu
MEB, yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluklarına bağlı, sadece buralarda çalışanların çocuklarının eğitim görebilmeleri için açılan ve bakanlıktan izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin de kaydedildiğine dair duyumlar alındığını açıkladı.
- Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, “İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler” konulu bir yazı valiliklere gönderdi.
- Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre yetkili makamlardan izin alınmadan eğitim faaliyeti yapılamayacağı hatırlatıldı.
- Geçmişte yabancı misyon çalışanlarının çocukları için açıldığı anlaşılan ve bakanlık izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin kaydedildiğine dair duyumlar alındığı belirtildi.
- Bu okullarla ilgili çalışma yapılması istendi.
- Yasal statüsü olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine bildirimde bulunulması talep edildi.
- Millî Eğitim müdürlüklerine gerekli tedbirleri almaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda talimat verildi.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), geçmişte yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluk çalışanlarının çocukları için açılan ve bakanlıktan izin almayan okullarla ilgili bildiri yayınladı. Bu okullara, Türk öğrencilerin kaydedilip kaydedilmediğinin araştırılmasını ve yasal statüsü olmayan okullardaki öğrencilerin velilerine bildirimde bulunulmasını istedi.
YAZI VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “İzinsiz Eğitim Faaliyeti Gösteren Okullara Devam Eden Öğrenciler” konulu yazı valiliklere gönderildi. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2’nci maddesi kapsamında belirtilen faaliyetlerin yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamayacağının altı çizilerek, her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin bakanlığın izin ve denetimine tabi olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
Yayımlanan bildirinin devamında: “Geçmiş yıllarda yabancı ülkelerin büyükelçilik veya konsolosluklarına bağlı olarak, sadece bu yerlerde çalışanların çocuklarının eğitim görebilmeleri için açıldığı anlaşılan ve bakanlıktan alınmış izni bulunmayan okullara Türk öğrencilerin de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlarda yer alan hükümler ihlal edilerek kaydedildiğine ilişkin duyumlar alındığı” bilgisine yer verildi.
Bu kapsamda gönderilen yazıda, bu okullarla ilgili çalışma yapılması ve yasal statüsü olmayan okullara karşı, Millî Eğitim müdürlüklerine gerekli tedbirlerin alınması ve yapılan işlemlerde gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.