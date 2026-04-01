Ölçme ve değerlendirme sistemi kökten değişiyor. Artık ezberci yaklaşımdan uzaklaşılacak, sınavlarda üst düzey düşünme ve problem çözme gibi yetkinlikler ölçülecek.

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında ölçme ve değerlendirme sistemini kökten değiştiriyor. Artık sınavlar yalnızca öğrencilerin ezberlediği bilgileri test etmeyecek, bilgi ve becerilerin günlük hayatta, gerçekçi durumlarda nasıl uygulandığını, transfer edildiğini ve kullanıldığını ölçecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve ÖSYM iş birliği içinde geliştirilen modelin sahada nasıl işlediğini görmek için 12 ilde geniş çaplı pilot uygulama yapıldı. Toplam 14.556 öğrenci ile gerçekleştirilen pilot çalışmanın sonuçları ve öğrencilerle yapılan sesli düşünme protokolleri değerlendirilerek bir kılavuz hazırlandı. Öncelikli hedef, soru yazarları ve öğretmenlerin TYMM’de yer alan kapsamlı bilgilerini ve ölçme yeterliliklerini artırmak. Böylece bütün eğitim birimleriyle ortak bir anlayış ve uygulama birliği oluşturmak amaçlanıyor. Bu sayede ezberci yaklaşımdan uzaklaşılarak üst düzey düşünme, problem çözme ve beceri transferi gibi yetkinlikler ölçülecek.

Bakanlık, kılavuzun merkezî sınavlar, ortak sınavlar, okul geneli yazılılar, ders kitapları ve yardımcı materyallerin hazırlanmasında temel kaynak olarak kullanılmasını mecburi hâle getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Tarihin en kapsamlı öğrenci affı geliyor! Milyonlar eğitime geri dönüyor

BAĞLAM TEMELLİ SORU NEDİR?

Bağlam temelli (bilgiyi gerçek hayatı uygun biçimde) sorular, eğitimde son yıllarda daha sık kullanılmaya başlanmış olsa da yeni bir soru türü değil. Bu sorular, öğrencinin metin, problem durumu, veri seti, görsel ya da senaryo gibi anlamlı bağlantıyla karşılaşmasını ve bu bağlantıyı kullanarak karar vermesini, yorum yapmasını, çözüm üretmesini ya da olaya açıklama getirmesini gerektiriyor.

Dolayısıyla bağlam temelli sorular çoktan seçmeli, uzun cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme ve kısa cevaplı olabiliyor.

