Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı
ÖSYM, 3 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Düzenleyen: Seda Çakır - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı