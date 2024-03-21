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Haberler > Eğitim > Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

ÖSYM, 3 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Mart 2024'te yapılan 2024 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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