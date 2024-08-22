Mülakatta yargı düğümü! Aylar önce "bu iş mahkemede biter" demiştik

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sözlü sınavlar 10 Ağustos 2024 tarihinde noktalandı. Sınavın üzerinden günler geçmesine rağmen, merakla beklenen mülakat sonuçları açıklanmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ- Son yapılan düzenlemeyle atamalarda KPSS puanının yüzde 50’si ile mülakat puanının yüzde 50’si alınmasına karar verilmişti. Bu değişikliğin ardından muhalefet ve bazı eğitim sendikaları atamalarda sözlü sınavla ilgili yönetmelik değişiminin durdurulması için Danıştay’a gitmişti. Sonuçların neden açıklanmadığına yönelik öğretmen adaylarının endişeli bekleyişi sürerken merak edilen soruya cevap bulduk.

BAKAN TEKİN: DANIŞTAY KARARI BEKLENİYOR

Gazetemizin edindiği bilgilere göre Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Mülakat komisyonları çalışmalarını titizlikle ve eksiksiz noktaladı. Herhangi bir olumsuz durum yok. Danıştay kararını bekliyoruz. Mülakat sonuçlarını açıklarsak, ardından Danıştay iptal ederse öğretmenlerimiz daha da mağdur olacak. Gelen kararın ardından açıklama yapacağız” dediği öğrenildi. Mahkeme iptal kararı verirse mülakat önceki yıllarda olduğu gibi yüzde 100 etkili olacak. Bu durumda puanlamada yuvarlama olup olmayacağı merak konusu.