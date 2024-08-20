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Öğretmen atamalarında mülakat çıkmazı! Bakan Tekin açıkladı: Danıştay iptal ederse...

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Öğretmen atamalarında mülakat çıkmazı! Bakan Tekin açıkladı: Danıştay iptal ederse...

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında sözlü sınavla ilgili yönetmelik değişiminin durdurulması için CHP ve Türk Eğitim-Sen tarafından Danıştay'a açılan dava ile ilgili konuştu. Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı bilgiye göre Bakan Tekin, "Danıştay kararını bekliyoruz. Mülakat sonuçlarını açıklarsak ardından Danıştay iptal ederse öğretmenlerimiz daha da mağdur olacak. Gelen kararın ardından açıklama yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den milyonlarca öğretmen adayının merakla beklediği mülakat sonuçlarına yönelik açıklama geldi. Sözlü sınavla ilgili yönetmelik değişikliğinin durdurulması için Danıştay'a açılan dava öğretmen adaylarını derinden sarstı.

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın ulaştığı bilgiye göre Bakan Tekin, SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile yaptığı görüşmede mülakat sonuçları ile ilgili bilgi verdi. Görüşmede Bakan Tekin şunları söyledi:

DANIŞTAY İPTAL EDERSE ÖĞRETMENLERİMİZ MAĞDUR OLACAK"

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"Danıştay kararını bekliyoruz. Mülakat sonuçlarını açıklarsak ardından Danıştay iptal ederse öğretmenlerimiz daha da mağdur olacak. Gelen kararın ardından açıklama yapacağız.

Daha önce 100 olan mülakat ağırlığını yüzde 50’ye bizler indirdik. İptal olması durumunda mülakat ağırlığı 100 yüz olacak. Gözlerimiz oradan gelecek kararda."

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DANIŞTAY'A DAVA AÇILDI

2023 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının üzerinden bir yıl geçti, 23 Ağustos’ta 2024 KPSS sonuçları açıklanacak ancak sözlü mülakat süreci tıkandı. Mülakatların 9 gün önce sona ermesine rağmen genç adaylar atama haberini henüz alamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştı.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı | Türkiye Gazetesi

YÜZDE 50'Sİ ALINARAK BELİRLENECEK

Sendikadan yapılan açıklamada, "Sözlü sınav sisteminin objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan; her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkansız bir sınav şekli" olduğu belirtilmişti.

İlgili yönetmeliğe göre sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

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Düzenleyen:  - Eğitim
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