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Eren Erdem CHP'yi topa tutarak istifa etti! Ekrem İmamoğlu yönetimine sert sözler

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Eren Erdem CHP&#039;yi topa tutarak istifa etti! Ekrem İmamoğlu yönetimine sert sözler

Gündem Haberleri

Eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İBB Başanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve parti yönetimini hedef alarak partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinden tepkili bir şekilde  istifa ettiğini duyurdu. Erdem açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'u sert sözlerle hedef aldı.

Ongun tarafından açılan “ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla” kendisinin disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Erdem, CHP yönetimine adete ateş püskürdü. Eren Erdem'in açıklaması ise şöyle:

Eren Erdem tutuklandı

"ONGUN'UN TROLLERİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİM"

"1-) Geçmişte, 5’li çetelerle ilişkili olduğu yönünde iddialar olan kişilerin “CHP Belediye Başkanı adayı” yapılmaması yönündeki çağrım, ve bu çağrım akabinde; herkesçe malum bir kişi olan MURAT ONGUN’un “ücret karşılığı istihdam edilmiş anonim hesaplarla” şahsımı hedef alması üzerine gösterdiğim tepki sebebiyle, partim tarafından DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞ bulunuyorum!

2-) Ben, partimin önüne Atatürk’ün koltuğunu fırlatmadım! Önceki ve mevcut Genel Başkanlara küfür etmedim! İş takipçiliği yapmadım! Eş, dost ve akrabamı CHP’li belediyelerde işe sokmadım! Siyasete “ev kirası ödeyen biri olarak girdim, halen aynı şekilde yaşıyorum!” Seçim zamanı el altından başka partilere destek atmadım! Parti seçim sathındayken, işi gücü bırakıp “partiyi dizayn toplantıları” yapmadım!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Eren Erdem'in hapis cezasının onanmasını istedi

PARTİ YÖNETİMİNİ UYARDI

3-) Ben, hiçbir şahsi menfaat elde etmeksizin, siyasetten kuruş beklemeden; gözümün nuru evladımı 2 yıla yakın babasız bırakmayı dahi göze aldım. Şahsiyetim, kumpas yargısının önüne atıldı! Tek kelime etmedim! Sonunda beraat ettim, ama anneme, aileme, evladıma yapılanları; partim için ödenmiş bir bedel saydım!

4-) Geldiğimiz noktada, bir belediyemizin maaşlı personeli ve personelin parti içerisindeki ilişkileri üzerinden; “5’li çetelere yönelik tepkim ve bu tepkime yönelik troll saldırılarına karşı çıkışım” sebebiyle, HADİSE HERKESİN MALUMU OLDUĞU, ilgili trollerin “şikayetçi MURAT ONGUN tarafından beslendiği” herkesçe malum olduğu halde; partim beni İHRAÇ İSTEMİYLE disipline sevk etmiştir!

5-) Parti yönetimini uyarıyorum! 

Murat Ongun'a açtık sorduk: Beşiktaş belediye başkanlığına aday mısın

"BELEDİYE BAŞKANLARININ OYUNCAĞI..."

Bu şahsın “maaşlı anonim hesapları,”Ali Mahir Başarır’ı “Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade ettiği” konuşma sebebiyle linç edip nedamet getirtmedi mi? 

Partiye ayar vermek, had bildirmek, partinin 5’li çetelerle ilgili tutumunu belirleyecek kişi “bir belediye personeli (MURAT ONGUN)” ise, ona bu imtiyazlar verilmişse, parti “maaşlı anonim hesaplarla” dizayn edilecekse ve buna göz yumuyorsanız, emin olun yarın bu durum en çok sizin canınızı acıtacaktır!

6-) Koskoca 100 yıllık çınarı, iletişim hileleri ve algı operasyonları ile “belediye başkanlarının” oyuncağı yapar, onların maaşlı memurlarına “parti evlatlarını tasfiye ettirirseniz,” yarın bu cürret en çok sizi hedef alır. Ve siyaset yapamazsınız…

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

"KILIÇDAROĞLU'NA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN..."

7-) Kongre psikolojisinden hala çıkamamış, her gördüğü partiliye “kongredeki tutumunu hatırlatan,” ilkeli bir iktidar mücadelesi yerine, “iktidar olalımda nasıl olursa olsun; icabında mevcut düzenle uzlaşarak olsun” duygusuyla, iktidar olmak ile muktedir olmak arasındaki farkı kavrayamadığını düşündüren, kindar ve tasfiyeci bir anlayışla; kongrede karşısında olmuş isimleri bahaneler üreterek tasfiyeyi amaçlayan bir anlayışla çok sağlıklı bir yol sürülmeyeceği açıktır!

BU BAĞLAMDA, henüz ilçe başkanı iken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na küfür ettiği için, bir belediye başkanı tarafından ödüllendirilip “YDK Başkanı” yapılan bir şahsa irademi teslim edemem!

Bu sebeple, mensubiyetinden onur duyduğum partimden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi; irademi, onurumu parti örgütlerime emanet ederim."

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