Elazığ’da yaşayan Ferhat Çelik, adına kayıtlı yüzlerce, hatta bini aşkın tapunun sahte T.C. kimlik numarasıyla başkalarının üzerine geçirildiğini fark etti. Çelik, bazı tapuların varis sayısının değiştirilip tek veya birkaç kişiye devredildiğini, kimse imza almasa da satışların yapıldığını öne sürdü. Daha önce tapu memurları hakkında şikayette bulunan Çelik, bu kez doğrudan şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'da yaşayan Ferhat Çelik, e-devlet üzerinden yaptığı incelemede adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın sahte T.C. kimlik numarasıyla başkalarının adına geçirildiğini öne sürdü.

ADINA KAYITLI TAPULAR BAŞKALARININ ADINA GEÇİRİLMİŞ

Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Çelik, Cevizdere, İkitepe köylerinde adına kayıtlı tapuların hazineye devredildiğini, bir kısmının ise şahıslara aktarıldığını ileri sürdü.

Söz konusu tapuların sayısının bini aşabileceğini öne süren Çelik, daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Çelik, bu kez şahıslar hakkında savcılığa başvurduğunu ifade ederek tüm kayıtların elinde bulunduğunu ve sahte kimlik numarasıyla yapılan işlemlerin soruşturulmasını talep ettiğini kaydetti.

E-devlete bakınca hayatının şokunu yaşadı! Şaşkına çeviren iddia: Bini aşan tapu başkasına devredilmiş

E-DEVLET KAYITLARI SAHTE İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKARDI

2023 yılında e-devletine düşen resmi kayıtlarla tapu sahibi olduğunu belirten Çelik, "Köyde bir hocamız beni aradı, tapu kayıtları çıktığını söyledi. Ben e-devlete geç baktım, tapu kayıtları vardı. Hafta sonu olduğu için pazartesi gidip tapularımı alayım dedim. Pazartesi, Tapu Kadastro gittiğimde bir daha ikinci kez varis olarak gösterildiğimi gördüm. E-devletimde şu an iki kırmızı çizgiyle benim adıma satışların yapıldığı görünüyor. Tapu ve kadastroda bu tapuların, benim varis göründüğüm kayıtların saklandığını buldum. Sadece bununla alakalı değil, yedi köyde adıma çıkan, gerçekte üç varisli olduğumuz tapular, benim Ferhat Çelik olarak kendi adıma çıkan tek pay tapularımla birlikte iki tane de amcam çocuklarının tapuları bulunmaktadır. Bunların hepsinin sahte işlemlerle kapatıldığını, bir taşınmazın da 39 varisi olup tapulardan kaybolduğunu ve tapuların iki kişinin adına döndürüldüğünü öğrendim" dedi.

“TAPU SAYISININ BİNİ AŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Çelik, "Adımıza yapılan kayıtlarda Cevizdere ve Hozetek köylerinde hazineye devir tapu kayıtlarının olduğunu bilmekteyim, elimde kayıtlar mevcuttur. Yıllarca insanlara 'Sesinizi çıkarmayın, üç varisin haberi olmasın, bunlar sizin olsun' gibisinden tapular hediye edilerek bu durum süregelmiştir. Ta ki e-devletime düşene kadar. E-devletime düştükten sonra sahte T.C. kimlik numarasıyla kayıtlar şahısların adına geçirilmiştir. Hazineye gidenleri de saydığımda tapu sayısının belki bini aştığını düşünüyorum. Daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunmuştum ancak memurlar zan altında kalmasın diye bu sefer şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum” dedi.

E-devlete bakınca hayatının şokunu yaşadı! Şaşkına çeviren iddia: Bini aşan tapu başkasına devredilmiş

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM”

Sözlerini sürdüren Çelik “Benim adıma olan tapu kayıtlarının tamamını, hazineye devredilenleri, adıma satış yapılanları, bilmediğim kadar tapunun hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Sahte T.C. kimlik numarasıyla her şey kapatılmış, verasetlerin üzerine tapular eklenmiş, bazı tapularda varisler kaybolup iki kişinin adına geçirilmiştir. Varis haberi olmadan imza atılıp tapular başkalarının adına geçirilmiştir. Kimse benden imza istememiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, kimler olduğu bellidir" diye konuştu.

