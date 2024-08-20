Kadıköy'de genç müzisyen elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu

Kadıköy'de kendisinden günlerdir haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı, evinde elleri ve ayakları bağlı bir halde öldürülmüş olarak bulundu.

İstanbul Kadıköy'de, kan donduran bir cinayet yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi'nde bir anda ortalıktan kaybolan amatör müzisyenin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ÇİLİNGİRLE KAPIYI AÇTILAR

İddiaya göre, makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör olarak müzikle ilgilenen Çınar Ersanlı'nın (40) yakınları günlerdir kendisinden haber alamıyordu. Ersan'ın evine giden yakınları, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı.

KORKUNÇ TABLO ŞOK ETTİ

Kapının açılması ile birlikte yakınları, Ersanlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Çınar Ersanlı, evinin salonunda elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bulundu. Ersanlı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden genç müzisyenden 17 Ağustos'tan bu yana haber alınamadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.