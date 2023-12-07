Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Eğitim > Okullarda ders süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!

    Okullarda ders süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Okullarda ders süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!
    Bakan Tekin, Müfredat, Ders

    Milli Eğitim Bakanı Tekin, ders sürelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği vurgusu yaptı.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders sürelerine ilişkin konuştu.

    DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

    Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti:

    "Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız."

    Okullarda ders süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!

    MÜFREDATTA SADELEŞTİRMEYE GİDİLİYOR

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

    İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

    OKULLARDA DERS SÜRELERİ

    Mlli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok merak edilen sorulardan birini cevapladı. Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullarda ders süresi kısalacak mı?" merak ediyor. 

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı yeni haftalık ders çizelgesine göre, derslerin süresi değişmedi.

    Bir ders süresi 40 dakika. Tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs 20 dakika diğer teneffüsler en az 15 dakika. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika teneffüs süresi bulunuyor.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...