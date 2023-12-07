Okullarda ders süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!

7 Aralık 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:47

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ve ders sürelerine ilişkin konuştu.

DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?

Bakan Tekin, çalışmalarına devam edilen müfredat değişikliğine ilişkin şunları kaydetti:

"Ders sürelerinde kısalma olmayacak. Sadeleştirme müfredatta olacak. Yeni müfredat ile ilgili açılmalarda sona yaklaştık. Bir dahaki Kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacağız."

MÜFREDATTA SADELEŞTİRMEYE GİDİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğini tüm sınıfları kapsayacak şekilde çalıştıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak." bilgisini vermişti.

İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular bulunduğunu vurgulayan Tekin, bu konuları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, bazı konuların da pedagojik usullerle anlatılmadığını, lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konunun birbirini tamamlamadığını ifade etmişti.

OKULLARDA DERS SÜRELERİ

Mlli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok merak edilen sorulardan birini cevapladı. Milyonlarca öğrenci ve veli "Okullarda ders süresi kısalacak mı?" merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı yeni haftalık ders çizelgesine göre, derslerin süresi değişmedi.

Bir ders süresi 40 dakika. Tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs 20 dakika diğer teneffüsler en az 15 dakika. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika teneffüs süresi bulunuyor.