Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Özel okullar mercek altında! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Özel okullar mercek altında! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özel okullar mercek altında! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

MEB, ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasına yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi. Talimatta eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği anımsatıldı.

Okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağına ilişkin düzenleme doğrultusunda, Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda kullanılması zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Özel okullar mercek altında! Bakanlık 81 ile yazı gönderdi - 1. Resim

Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.

Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.

Diğer yandan özel okullarda hizmet alım yoluyla ya da doğrudan sunulacak tüm hizmetlerin ücretleri, yönetmelik hükümleri gereğince okula ait hesaplar üzerinden ödenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

CANiK, geleceğin muharebe ortamını şekillendiriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
4 yıl geçmeden değiştirilemeyecek! Bakan Tekin 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi - Eğitim4 yıl geçmeden değiştirilemeyecek! Bakan Tekin 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiTürkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok - EğitimYÖK’ten 'sahte diploma' açıklaması geldi!Okullarda zorbalığa hiç müsamaha yok - EğitimOkullarda zorbalığa hiç müsamaha yokÖğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin "hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu - EğitimÖğretmenlere atama müjdesi!LGS şampiyonları 3 liseyi seçti! Kontenjanların tamamını 500 tam puan alan öğrenciler doldurdu - EğitimLGS şampiyonları 3 liseyi seçti!LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin spekülasyonlara son noktayı koydu - EğitimLGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...