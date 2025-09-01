Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sadece omurga değil, ayaklar da tehlikede! Uzmanlardan uyardı: Her yıl söyleniyor ama veliler dikkat etmiyor

Sadece omurga değil, ayaklar da tehlikede! Uzmanlardan uyardı: Her yıl söyleniyor ama veliler dikkat etmiyor

Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte ortopedi uzmanlarından ailelere omurga sağlığı uyarısı geldi. Her yıl yapılan uyarılara rağmen okul çantası konusunda dikkatsizlik pek çok çocukta skolyoz oluşmasına sebep olabiliyor. Doç. Dr. Özcan Kaya yanlış çantaların çocuklarda sadece sırt ağrısı, duruş bozukluğu değil düztabanlık riskini taşıdığını da söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların başlamasını sayılı gün kala uzmanlar ağır okul çantalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Okul çantalarının sırt sağlığı açısından kritik olduğunu vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya "Çantaların tek omuzda taşınması kesinlikle doğru değildir. Omurga sağlığı açısından oturma alışkanlıkları, sıra ve masa yüksekliği, çantaların ağırlığı oldukça önemlidir" diyerek bir başka riske dikkat çekti.

"ÇANTA 4-5 KİLOYU GEÇMEMELİ"

Çocukların yaşlarına göre taşıyabilecekleri çanta ağırlığının değiştiğini belirten Doç. Dr. Kaya, "12 yaşından küçük çocuklar en fazla 4 kilogram, 12-15 yaş arası çocuklar ise en fazla 5 kilogramlık çanta taşımalıdır. Ayrıca çantaların uzun süre omuzda kalmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Sadece omurga değil, ayaklar da tehlikede! Uzmanlardan uyardı: Her yıl söyleniyor ama veliler dikkat etmiyor - 1. Resim

"AYAK SAĞLIĞINI DA ETKİLİYOR"

Ağır okul çantalarının yalnızca sırtı değil duruşu ve ayak sağlığını da olumsuz etkilediğini dile getiren Kaya, "Çocukluk çağında uzun süre ağır yük taşınması, duruş bozuklukları ve düztabanlık gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle aileler çocuklarını bu konuda yakından takip etmelidir" dedi.

Sadece omurga değil, ayaklar da tehlikede! Uzmanlardan uyardı: Her yıl söyleniyor ama veliler dikkat etmiyor - 2. Resim

"DİK OTURUŞ VE EGZERSİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların sıralarda doğru oturmasının omurga sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, "Çocuklar derste arkalarına yaslanarak dik oturmalı, teneffüslerde sıralarından kalkıp hareket etmelidir. Küçük sırt egzersizleri hem derslerde hem de evde yapılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Beden eğitimi derslerinin de çocukların omurga sağlığına katkı sağladığını kaydeden Kaya, "Haftada iki saatlik beden eğitimi dersi bile çocukların sırt kaslarını güçlendirir. Ancak bu egzersizlerin evde de devam etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Sadece omurga değil, ayaklar da tehlikede! Uzmanlardan uyardı: Her yıl söyleniyor ama veliler dikkat etmiyor - 2. Resim

DÜZTABANLIK NEDİR? 

Düztabanlık, normal iç ayak kavisinin düz olmasıdır. Normal ayak tabanı kavisli bir yapıya sahiptir, düztabanlık ise ayak içi kavisinin olmayışıyla yere olan temasın artmasıdır. Yük taşıma yeteneğine yardımcı olan ayak, topuktan öne doğru ivme alarak yaylanma hareketi sağlar. Ayağın bu hareketi yapabilmesi için ayak içi kavisin olması gerekir. Eğer bu kavis yok ya da yetersiz ise düztaban bir ayağınız vardır demektir.

