YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı'dan müjde! 5 bin 'yenilikçi sınıf' geliyor

Kurulacak sınıflarda esnek modüler mobilya ve dijital ekipmanların yanı sıra 3D yazıcılar ile sanal gerçeklik gözlükleri kullanılacak. Uygulamalı eğitimi desteklemek için robotik kitler de sınıflarda yer alacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, yeni müfredatla birlikte önümüzdeki dönem eğitim-öğretime katılacak “yapay zekâ” dersleriyle eğitimde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Bilgi, beceri ve bilişim odaklı “yenilikçi sınıflar” kuracaklarını belirten Canlı “Yenilikçi öğrenme ortamları diye isimlendirdiğimiz, bilgisayar derslerinin yanı sıra diğer derslerin işlenmesi için teknoloji destekli sınıflar kurulacak. Bilgisayar derslerinin altyapısını güçlendirmek için 3 bin sınıf için alım başladı. Gelecek eğitim yılı için ise 5 bin derslikli bir plan öngörülüyor. Sınıfların dağılımını sahadaki okulların ihtiyacına göre planlayacağız” dedi. Bu sınıflarda esnek modüler (hareket edebilen) mobilya ve dijital ekipmanların yanı sıra, 3D yazıcılar ile sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanılması planlanıyor. Uygulamalı eğitimi desteklemek için robotik kitler de bu sınıflarda yer alacak.

YAPAY ZEKÂ HAKKINDA HER ŞEY

Öğrencilerle birlikte öğretmenlerin de yapay zekâyı etkin bir şekilde kullanabilmesi için eğitimler düzenlediklerini aktaran Canlı “Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen Öğretmen Bilişim Ağı’nda (ÖBA) öğretmenlerin yapay zekâ kullanımına yönelik eğitimler almasını sağlıyoruz. FATİH Projesi kapsamında ise eğitmenlerin Ankara’da bir eğitici eğitiminden geçirilerek, yapay zekâ eğitimlerini illerdeki öğretmenlere ulaştırmaları sağlanıyor. Bu çalışmaların temel amacı, öğrencilere yapay zekâyı öğretmek ve öğretmenlerin bu alanda yetkinliklerini artırmak” ifadelerini kullandı.

FATİH Projesi’nin Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı bilişim projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Canlı, bakanlık olarak yeni çağa ayak uydurmak için çalışmalar yaptıklarını, dil eğitiminde de yapay zekâ araçları geliştirdiklerini ifade etti. Türkçe ve İngilizce ile başlayan çalışmalarda konuşma, okuma gibi becerileri ölçen ve ilerleten yapay zekâ araçları geliştiriliyor.