1 hisseye 7 lot verecek! SASA 2024 bedelsiz ne zaman?

Borsanın en büyük şirketlerinden SASA önemli bir karar aldı. Yatırımcılar “SASA 2024 bedelsiz bölünme”, “SASA 2024 temettü beklenti”, “SASA hedef fiyat” gibi aramalarını artırırken; şirket, sermayesini yüzde 700 oranında bedelsiz olarak artırma kararı aldı. Son kapanışını 39,10 TL’den yapan ve son 1 yıl içinde en yüksek 70,00 TL’yi gören SASA; elinde 1 lot hisse olana 7 lot dağıtacak. Bölünme tarihiyle ilgili açıklama beklenirken; işte SASA hisse fiyat ve beklentilerine dair son gelişmeler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son yıllarda borsanın en favori hisseleri arasında yer alan SASA Polyester’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Şirketin dün gerçekleştirilen yönetim toplantısından, yüksek oranda bedelsiz sermaye artırımı kararı çıktı. Buna göre şirket; 5 milyar 321 milyon 653 bin TL olan sermayesini, yüzde 700 oranında bedelsiz artırarak, 42 milyar 573 milyon 230 bin TL’ye yükseltme kararı aldı.

1 LOT SASA HİSSESİNE KAÇ LOT?

Şirket; enflasyon muhasebesinin uygulanmasının ardından ortaya çıkan kaynağı “bedelsiz” işleminde kullanacak. Toplamda 37 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşecek sermaye artırımı sonrasında, elinde SASA hissesi bulunan bütün sermayedarlara, 1 hisseye karşılık 7 hisse daha verilecek. Bu durumda portföyünde 1000 lot SASA hissesi bulunan bir yatırımcı, bölünme sonrası 8000 bin lota ulaşacak.

SASA BEDELSİZ BÖLÜNME NE ZAMAN?

Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada sermaye artırımı için gereken izin sürecinin başlatıldığı belirtilirken; bedelsiz hisselerin ne zaman dağıtılacağı yönünde ise önümüzdeki günlerde bildirimde bulunulması bekleniyor.

SASA BEDELSİZ BÖLÜNME TARİHLERİ

23 Mayıs 2023’te > yüzde 127,72

5 Mayıs 2022’de > yüzde 100,00

27 Nisan 2021’de > yüzde 34,94

30 Nisan 2019’da > yüzde 37,19

15 Mayıs 2018’de > yüzde 46,67

SASA TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

17 Haziran 2019’da > hisse başına net 0,2142 TL

14 Nisan 2017’de > hisse başına net 0,2178 TL

15 Nisan 2001’de > hisse başına net 0,7900 TL

5 Mayıs 1999’da > hisse başına net 0,2000 TL

27 Mayıs 1998’de > hisse başına net 0,8660 TL

SASA HİSSE 2024 HEDEF FİYAT

SASA Polyester 27 Mart tarihinde 39,10 TL’den kapanış gerçekleştirdi. Hissede son 5 günlük yükseliş yüzde 0,21 olarak gerçekleşirken; son bir aylık düşüş yüzde 0,41 ve son 6 aylık gerileme yüzde 18,88 olarak dikkat çekiyor. Hissede yıl başından itibaren gerçekleşen prim ise yüzde 7,24 olarak kaydediliyor.

SASA son 52 haftalık süreçte en yüksek 70,00 TL’yi gördü. Böylece fiyatlarda bugün bulunulan seviye, tarihi zirvenin de yaklaşık yüzde 44 gerisinde gerçekleşiyor.