Besi maliyetlerinin son 2 ayda 4.500 TL'den 10 bin liraya kadar yükseldiğini belirten Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek önlem alınmasını istedi. Maliyetler nedeniyle et fiyatlarının da yükseldiğini vurgulayan Ürüşan, "Biz aslında et fiyatlarının bu denli yükselmesini istemeyiz. Tüketicimizin de ucuz yemesini isteriz. Önümüz ramazan ayı, devletimiz bu fiyatlar karşısında acilen önlem almasını temenni ediyoruz." dedi.

Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulkadir Ürüşan, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin artan yüksek maliyetlere rağmen emeğinin karşılığını alamadığını, et ve saman fiyatlarının yüksek artışı karşısında enflasyona karşı üreticinin yenik düştüğünü söyledi. ''Üreticilerimiz artan maliyetler karşısında ayakta durmakta zorluk çekiyor." diyen Ürüşan, "Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor. Bu da üreticilerimizin alın terindeki helal kazancından yoksun bırakıyor. Saman, yem, pancar, arpa fiyatlarına çözüm bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

MALİYETLER 2 KATINA ÇIKTI

Üreticilerin tek umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve destek beklediklerini ifade eden Erzurum Kırımızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Abdulakdir Ürüşan şunları söyledi:

'Kırmızı et üreticisi emeğinin karşılığını almalı, birlikten güç doğmalı. Üreticilerimizin besi maliyetleri son iki ayda çok arttı. Fiyatlar iki ay önce 4 bin 500 TL iken, şu anda 9 bin TL, bazı doğu ve güneydoğu illerimizde bu rakamlar 10 bin TL'ye kadar ulaştı. Yem fiyatları bu sezonda 650 TL iken, şimdi 850 TL'ye yükseldi. Pancar küspesi fabrika tonu 1600 TL ile ile başladı şimdi ise 2 bin 800 TL'ye çıktı. Üreticilerimiz bu zamlar karşında enflasyona yenik düşüyor. Zamlar üreticilerimizi değil kurumsal firmaların kasasını dolduruyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan devlet yetkililerimizden bu zamlar karşısında acilen tedbir alınmasını öneriyoruz. Kırımızı Et Üreticiler Birliği olarak saman, yem, pancar küsbesi, arpa fiyatlarına çözüm bekliyoruz. Üreticilerimiz maalesef zam hastalığına yakalanan para sevdalılarının arasında eziliyor. Üretici bu toprağın alın teridir, bereketidir. Üretici tek umududur. Bu ülke üreticisi ayakta durursa, bu millet tok olur. Üretici güçlenirse, ülke de güçlenir. Biz emeğin yanındayız, biz üreticinin yanındayız, biz hakkın yanındayız. Tüm üreticilerimizi birlik olmaya davet ediyorum.

"BİZ ET FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Üreticilerimizin tek ortak paydası, 'Girdi maliyetimi, emeğimi, alın terimi ve hak ettiğim kârı ekleyerek satmak istiyorum’ diyor. Birlik, bereketin anahtarıdır; birlik, sesin güçlenmesidir; birlik, alın terine sahip çıkmanın adıdır. Et fiyatları da enflasyona göre belirli bir oranda yükselme trendi gösteriyor. Biz aslında et fiyatlarının bu denli yükselmesini de istemeyiz. Tüketicimizin de ucuz yemesini isteriz. Ama maalesef enflasyonumuz yüksek olunca zorlu bir dönemle karşı karşıyayız. Zaten bizim üreticimiz de ham madde fiyatları, yem fiyatları ve diğer bütün girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı kendini koruma altına almak için yüksek fiyata satmak zorunda. Bunda hiçbir üreticinin suçu, günahı yoktur. Önümüzdeki süreçte et fiyatları yükselir mi? Önümüz ramazan ayı, devletimiz bu fiyatlar karşısında acilen önlem almasını temenni ediyoruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tek temennimiz inşallah iyiye doğru gider."

