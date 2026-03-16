Haftanın kitaplarında bu hafta "Kelam, Hikmet, Şiir" , "Şerlok Holmes ile Cingöz Recai’nin İzinde Bir Kitap Kurdu" ve "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öykü Antolojisi" okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

“Kelam, Hikmet, Şiir”

GELECEĞİN ŞAİRLERİ ÇİPE ŞİİR YAZACAK

Türk edebiyatının usta şairlerinden Nurullah Genç’in edebî dünyası “Kelam, Hikmet, Şiir” adlı eserle aydınlanıyor. Timaş Yayınları etiketiyle okura sunulan kitap, Nur Haktan’ın sorularına şair Genç’in verdiği cevaplardan meydana geliyor.

Nurullah Genç, soruların eşliğinde; kelimenin mahiyetinden şiirin varlık sebebine, hikmet ile estetik arasındaki bağdan dilin insan ruhundaki izlerine kadar uzanan geniş bir çerçeve sunuyor. Eserde Türkiye’de uzun yıllardır tartışılan “Artık şiir bitti mi?” meselesine de temas ediliyor. Bu konuda hiç ümitsiz olmayan şair Genç, şiirin ileride günün şartlarına göre şekilleneceğini söylüyor ve ekliyor: “Belki de elli sene sonranın şairi zihnine yerleştirilmiş çipin şiirini yazacak.”

“Şerlok Holmes ile Cingöz Recai’nin İzinde Bir Kitap Kurdu”

MATBUAT DÜNYASININ MAZİSİNE YOLCULUK

Türkiye’de matbuat tarihinin son 75 yılına yakından şahitlik eden yazar ve çevirmen Erol Üyepazarcı, hatıralarını “Şerlok Holmes ile Cingöz Recai’nin İzinde Bir Kitap Kurdu” adlı eserde topladı. Tarihçi Reşad Ekrem Koçu’nun öğrencisi olan Üyepazarcı, öğrencilik yıllarından başlayarak hayatında büyük bir yeri olan yayın dünyasını, Babıâli ve Beyoğlu kitapçılarını ve simalarını anlatıyor.

Üyepazarcı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserinde okuru geçen asrın kitap kokulu mekânlarında dolaştırarak eski sahafiye hatıralarıyla buluşturuyor. Kitapta Garbis Fikri’den Hilmi Çığıraçan’a, Remzi Bengi’den Aznif Hanım’a, Muzaffer Ozak’tan İbrahim Manav’a kadar kültür dünyasının birçok ismi âdeta resmigeçit yapıyor.

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öykü Antolojisi”

OSMANLIDAN BUGÜNE HİKÂYELERİN İZİNDE

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öykü Antolojisi” imparatorluğun geç döneminden yeni devre uzanan çizgide Türk edebiyatının karşılaştığı yeni edebî formları, bu formları işlek hâle getiren yazarları ve onların hikâyelerini merkeze alıyor.

Can Yayınları tarafından kolektif bir çalışmayla ortaya çıkarılan eserde, Ahmet Mithat Efendi, Samipaşazade Sezai, Fatma Aliye Hanım gibi isimlerle başlayan ve zaman içerisinde farklı yönlerde gelişen anlayışın, Cumhuriyet’le birlikte geldiği yer ortaya konuyor. Tanzimat’la birlikte Türk edebiyatının hikâye janrı bağlamında nasıl geliştiğini merkezine alan antolojide, devrin önde gelen yazarlarının metinleri de yer alıyor. Ancak bazı öyküler, günümüz Türkçesiyle okura sunuluyor.

