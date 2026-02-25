Allianz Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Finansla Gelecek” projesiyle ilk etapta 10 bin gence finansal okuryazarlık eğitimi vermeyi hedefliyor.

Dünyada finansal okuryazarlığın önemi her geçen gün artıyor. Allianz Türkiye, gençlerde finansal okuryazarlığı artırmak ve en temel finans bilgilerini toplum genelinde yaygınlaştırarak hem bireysel hem toplumsal refaha katkı sağlamak hedefiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile Finansla Gelecek projesini hayata geçirdi.

Uzun soluklu tasarlanan Finansla Gelecek projesiyle ilk etapta ülke genelinde 10 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

YÜZDE 18'İN BECERİLERİ 'YETERSİZ'

Seferberliğin tanıtıldığı toplantı Gaziantep'te yapıldı. Toplantıda Allianz verilerine göre dünya genelinde her 3 yetişkinden yalnızca birinin finansal okuryazar olduğu anlatıldı. OECD'nin hazırladığı rapora göre de 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor. Ancak öğrencilerin yüzde 18'inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde "yetersiz" olarak tanımlanıyor.

Verilen bilgiye göre proje çok katmanlı bir eğitim modeli üzerine inşa edildi. İlk etapta 15-24 yaş arasındaki gençleri hedefleyen proje Türkiye'nin 81 ilinden kurum ve kuruluşların desteğiyle yaygınlaştırılacak.

Katılmak isteyenler Allianz ve Habitat Derneği web sitelerinden bilgi alabilecek.

