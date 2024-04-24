20 ülkenin evine SAREV imzası! Hem üretiyor, hem kendi adına ihraç ediyor

Boss, Kenzo, Lacoste ve Olivier Desforges gibi dünya devlerinin ev tekstili ürünlerini üreten Sarar Group’un ev tekstili markası Sarev, kendi markasıyla da dünyaya açılıyor. 20 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, ihracat gelirlerinin 7,5 milyon dolar olduğunu, bunun 5,5 milyon dolarını ‘özel marka’ üretiminden edindiklerini belirterek “Sınırlarımızı daha da aşmak istiyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Pandemi döneminde evde geçirilen zamanın artması insanları rahat giyime yönlendirirken, bu dönemde ev tekstili ürünlerine de rağbet arttı. Giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren firmalar ise değişen alışkanlıklara ve talebe göre üretimde ağırlıklarını düzenlemeye başladı.

Sektöre ilk adımını 2005’in sonlarında atan Sarar Group’un ev tekstili markası Sarev de son yıllarda tüketici talebinin kaydığı bu alanda mağazalaşma ve markalaşma adımlarını hızlandırdı. Dünyanın önde gelen markaları Boss Home, Kenzo Home, Lacoste Home ve Olivier Desforges’un ev tekstili ürünlerini üreten marka, bu ürünlere konsept mağazalarında da yer veriyor ve bu markaların Türkiye distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Corner ve mağaza konsepti olmak üzere dünyada 400’e yakın noktada hizmet veren marka, ürünlerini Türkiye’de halen çalışan tek Sümerbank tesisinde üretiyor. Eskişehir’deki tesis içerisinde günlük 5.000 gömlek üretimi de yapılıyor.

SINIRLARI DAHA DA AŞACAK

Eskişehir’deki fabrikada Sarev’in 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu için düzenlenen lansmanda konuşan Sarar Group Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar, şu ifadeleri kullandı:

“Sarar Group olarak 80. yılımızı kutlamanın mutluluğu içerisinde ev tekstil markamız Sarev’i de büyütmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede yurt içinde 350, yurt dışında ise 40 farklı noktada faaliyetlerimizi sürdürürken 20 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Sarev’de son üç yılın ortalaması baz alındığında yıllık ortalama 22 milyon dolar ciroya ulaştık. Genel cironun içerisinde yaptığımız ihracatın payı ise 7,5 milyon dolar. Bunun 5,5 milyon dolarını ise ‘private label’ (özel marka) alanından edindik.

Private label olarak başta Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkelerine hizmet veriyoruz. Sarev ile ağırlıklı olarak Rusya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine hizmet verirken Rusya ve Kazakistan gibi yeni gelişen pazarlardaki yurt dışı fuarlarına da katılım sağlıyoruz. 2024 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’muz ile de en şık ve kaliteli ürünleri müşterilerimize sunarken sınırlarımızı daha da aşmak istiyoruz. Bu perspektifte 2024 yılı sonunda ciromuzu 24 milyon dolar seviyelerine çıkarmak en nihai hedefimizdir” dedi.

SIRADA KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM VAR

Sarev Genel Müdürü Erdal Deniz, pandemiden sonra ev tekstili ürünleri satışının patlama yaptığını, giyim markası gibi olmaya başladığını belirterek, önümüzdeki dönemde ev tekstilinde kişiye özel üretim yapmayı da planladıklarını aktardı. Çevre dostu ve yenilikçi üretim anlayışıyla fark oluşturduklarını kaydeden Deniz, yeni sezon koleksiyonunda vegan ipekten ketene, yüzde 100 ipekten kaşmir ve yüne kadar geniş bir yelpaze sunacaklarını vurguladı. Ev tekstilinin cirodaki payının yüzde 25 olduğuna işaret eden Deniz, üst gelir gurubuna ulaşmayı hedeflediklerini, tasarımlarında yapay zekâdan da yararlanmaya başladıklarını ifade etti. Markanın yüzde 100 ipek kumaştan üretilen uyku takımı 50 bin TL’ye satılıyor. Ürün özellikle Rusya coğrafyası, Orta Doğu ve Afrika’da tutuluyor.