Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 2007'de açılmıştı! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı

2007'de açılmıştı! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2007&#039;de açılmıştı! Türkiye&#039;nin ilk lüks AVM&#039;si kapandı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk "lüks ve butik" konsept alışveriş merkezi olarak açılan ve 18 yıldır hizmet "Prestige Mall", sektördeki değişime ayak uyduramadı. Başakşehir'de bulunan 18 yıllık ünlü AVM kapatıldı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Prestige Mall, yönetim sorunları ve zorlu ekonomik koşullar nedeniyle kepenk indirdi. 2007'de hizmete giren ve Türkiye'nin lüks ve butik alanındaki ilk konsept AVM'si kapatma kararını daha önce duyurmuştu. 

TÜM MAĞAZALAR KAPATILDI 

AVM'deki işletmeler haziran ayı itibarıyla kepenk indirmeye başlamıştı. AVM içerisindeki mağazalarına iletilen tasfiye sürecinin temmuz ayında tamamlanması planlanıyordu. 1 ay daha uzayan süreç sonunda AVM'deki tüm mağazalar kapatıldı. 

2007'de açılmıştı! Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapandı - 1. Resim

DEĞİŞİME AYAK UYDURAMADI

Pandemi sonrasında hız kazanan dijitalleşme, online alışverişin artması, ekonomik daralma ve yükselen işletme maliyetleri, özellikle geleneksel yapısını sürdüren AVM’leri zora soktu. Uzmanlara göre bu tablonun temelinde, AVM’lerin marka karmasını doğru oluşturamaması, hedef kitlesine uygun kiracı profili geliştirememesi ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verememesi yatıyor. Prestige Mall da bu değişime ayak uyduramayan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. 

Süzer Grubu tarafından hayata geçirilen Prestige Mall, açılışından kısa süre sonra 2007 yılında 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satıldı. Yatırımcı ilgisi bu satışla da sınırlı kalmadı. 2013 yılında bu kez Rus sermayeli MSFD Gayrimenkul A.Ş. tarafından devralındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Başakşehir Universitatea Craiova yenilirse ne olur, Konferans Liginden elenen takımlar hangi lige düşer?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taşıt kredilerinde yeni indirim var mı? İşte 350 bin TL’nin güncel geri ödemesi - Ekonomiİşte 350 bin TL’nin güncel geri ödemesiİlk yarıda 6,23 milyar TL kâr açıkladı! Koç Holding (KCHOL) için 9 kurumdan hedef fiyat - EkonomiKoç Holding için 9 kurumdan hedef fiyatBTC’de düşüş bitti mi? Bitcoin’de yükseliş için 2 sinyal - EkonomiBitcoin’de yükseliş için 2 sinyalBorsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı! Son 3 ayda dikkat çeken düşüş - EkonomiBorsa yükselirken de yatırımcı sayısı azaldı!Kritik seviyeye yaklaştı! Gram altından bir rekor daha…  - EkonomiGram altından bir rekor daha… Üreticiye bedelsiz yer markete mecburi alım! Hal yasası 1 Ekim'de Meclis'e geliyor - EkonomiÜreticiye bedelsiz yer markete mecburi alım!
Sonraki Haber Yükleniyor...