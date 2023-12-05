2024 en düşük Şube Müdürü maaşı ne kadar olacak? Şube Müdürü maaşlarına ne kadar zam gelecek, kaç TL olacak?

5 Aralık 2023 21:05 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 21:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

2024 Şube Müdürü maaşı ne kadar olur? Şube Müdürü maaşları 2024 yılına girerken enflasyon rakamlarına göre zamlanacak. Peki, en düşük Şube Müdürü maaşı ne kadar olacak?

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Mevcut Şube Müdürü (1/3) maaşı 32.438 TL’dir. Son 5 aylık enflasyon oranına göre memurların en az yüzde 45 zam oranı alması bekleniyor. Yüzde 45 zam oranı ile Şube Müdürü maaşı 47.035,10 TL olmaktadır.

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09, Eylül ayında yüzde 4,75, Ekim ayında yüzde 3,43, Kasım ayında ise 3,28 oldu. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı da kesinleşti.

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükselmesiyle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33.66 oldu.

Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66'ya, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26.09'a yükseldi. Toplu sözleşme kaynaklı ilave yüzde 15 ile memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 45'i buldu.

Aralık ayı enflasyonu yüzde 0 dahi gerçekleşse memur ve emekli en az yüzde 45 zam oranı almayı hak etti. 3 Ocak'ta açıklanacak verilerle memur ve emekli maaşlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada memur maaşlarına yapılacak zammın yüzde 50'yi bulacağını söylemişti.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir memura göre yapılan hesaplamayla en düşük memur ve emekli maaşları şu şekilde:

En düşük memur maaşı: 22.017 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 31.924,65 TL (yeni maaş)

En düşük memur emeklisi maaşı: 9.876 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 14.320,20 TL (yeni maaş)

Şube müdürü - (Üni Mezunu) 1/4: 32.438 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 47.035,10 TL (yeni maaş)

Memur 9/1: 22.926 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 33.242,70 TL (yeni maaş)

Uzman Öğretmen: 29.525 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 42.811,25 TL (yeni maaş)

Öğretmen 1/4: 26.642 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 38.630,90 TL (yeni maaş)

Başkomiser 1/3: 32.613 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 47.288,85 TL (yeni maaş)

Polis 8/1: 29.512 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 42.792,40 TL (yeni maaş)

Uzman Doktor 1/4: 37.162 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 53.884,90 TL (yeni maaş)

Hemşire 5/1: 26.428 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 38.320,60 TL (yeni maaş)

Mühendis 1/4: 33.109 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 48.008,05 TL (yeni maaş)

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 23.525 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 34.111,25 TL (yeni maaş)

Profesör 1/4: 48.111 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 69.760,95 TL (yeni maaş)

Araştırma görevlisi 7/1: 31.750 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 46.037,50 TL (yeni maaş)

Vaiz 1/4: 27.608 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 40.031,60 TL (yeni maaş)

Avukat 1/4: 31.549 TL (mevcut maaş) - 45,00% (5 aylık zam) - 45.746,05 TL (yeni maaş)

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

4 milyona yakın memurun maaşları Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile yükselmişti.

En düşük emekli maaşı 22.017 TL'ye çıkarken, en düşük memur emeklisinin maaşı 9 bin 876 TL'ye çıktı.

5 aylık kesinleşen orana göre en düşük memur maaşı 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek. Ocak ayında yapılacak zam, son enflasyon rakamıyla daha da yukarıya çıkacak.