Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Bu dönemde dış ticarette 237,6 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 59,3 milyar dolar açık, yatırımlarda 15,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 2,7 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla vermişti.