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Haberler > Ekonomi > Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Çin, 2025'in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çin, 2025&#039;in ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar cari fazla verdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı. Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 165,6 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 237,6 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 59,3 milyar dolar açık, yatırımlarda 15,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 2,7 milyar dolar fazla kaydedildi.

Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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