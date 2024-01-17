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    2024'te 7,3 trilyon TL tutarında 12 bin proje yapılacak! Aslan payı bir sektöre ayrıldı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Projelerde en yüksek payın ulaştırma ve haberleştirmeye ayrıldığını belirten Yılmaz, "Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize, Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

    2024&#039;te 7,3 trilyon TL tutarında 12 bin proje yapılacak! Aslan payı bir sektöre ayrıldı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden, Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize, Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam ettiklerini vurguladı. 2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program'daki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    2024'te 7,3 trilyon TL tutarında 12 bin proje yapılacak! Aslan payı bir sektöre ayrıldı

    YATIRIM PROJELERİ ÖZENLE BELİRLENDİ

    Cevdet Yılmaz, Yatırım Programı'ndaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davrandıklarını söyledi. 12. Kalkınma Planı'nda öngörülen projeler, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projelere öncelik verdiklerini aktardı. Yılmaz şunları kaydetti:

    7,3 TRİLYON TL TUTARINDA 12 BİN PROJE

    "2024 yılı Yatırım Programı'nda kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaşmaktadır. Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programı'nda deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir.

    EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA-HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE

    2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır.

    Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayisi sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

    Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize, Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Cevdet YılmazYatırım
    Haberler > Ekonomi > 2024'te 7,3 trilyon TL tutarında 12 bin proje yapılacak! Aslan payı bir sektöre ayrıldı
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