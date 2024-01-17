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    212 maden sahası için ihale

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 212 maden sahası için ihale açtığını duyurdu. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

    212 maden sahası için ihale
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 212 adet maden sahası ihale edilecek.

    Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 212 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.

    İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

    O MÜRACAATLAR DEĞERLENDİRİLMEYECEK

    Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

    Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

    İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Maden SahasıEkonomi
    Haberler > Ekonomi > 212 maden sahası için ihale
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