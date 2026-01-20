Küresel servet eşitsizliği son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı son rapora göre, milyarderlerin servet artış hızı önceki dönemin üç katına çıktı. Milyarderlerin toplam serveti 2025’te yüzde 16 artarak 18,3 trilyon dolara yükseldi. Aynı yıl içinde milyarder sayısı ilk defa 3.000 sınırını aşarak tarihî bir seviyeye çıktı.

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın net serveti 500 milyar doları geçen ilk kişi oldu. Milyarderlerin son bir yılda servetlerine eklediği 2,5 trilyon dolar, dünyadaki en yoksul 4,1 milyar insanın toplam varlığına eşit. Bu artış, dünya nüfusunun yaklaşık yarısının yoksulluk şartlarında yaşadığı ve her dört kişiden birinin düzenli beslenmeye erişmekte zorlandığı bir dönemde gerçekleşti.

