11’inci Yargı Paketi’nin içine eklenen madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Düzenlemeden 1 milyon 477 bin yakın kişinin yararlanacağı ve 3 milyar 258 milyon liralık prim, gecikme zammı ve gecikme cezası borcunun silineceği belirtiliyor.

YÜK ALTINDAKİLERİ KAPSIYOR

Düzenleme, özellikle gelir testine girmemiş veya gelir seviyesi düşük olduğu için primlerini ödeyemeyen ve çeşitli yapılandırmalara rağmen borç yükü altında kalan vatandaşları kapsıyor.

2012 yılında yürürlüğe giren GSS sistemi, Türkiye’de yaşayan herkesin gelir durumuna göre prim ödemesi yapmasını veya devlet tarafından primlerinin karşılanmasını öngörüyor.

SURİYELİYE ÜCRETSİZ MUAYENE KALKIYOR

Geçici Koruma Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle de 1 Ocak 2026’dan itibaren geçici koruma altındaki yabancılardan sağlık hizmeti için katılım payı alınacak, ödeme gücü olmayanların ödemeleri talepleri hâlinde iade edilecek. Ayrıca geçici koruma statüsündekilerden ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları da yasaklandı.

