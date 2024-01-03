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    45 bin doları aşmıştı, Bitcoin'e SEC darbesi

    Piyasa değeri açısından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 2 aylarda etkileyici bir yükseliş gerçekleştirerek 45 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün SEC'nin ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar nedeniyle aşağı yönlü hareket eden varlık, ciddi değer kaybı yaşadı.

    45 bin doları aşmıştı, Bitcoin&#039;e SEC darbesi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Bitcoin ETF'sini onaylayacağına dair beklentilerin artmasıyla kripto paralarda ralli yaşanıyor. Çoğu kripto para birimi son 2 ayda yüzde 50'nin üzerinde değer kazandı. Ralliye piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin öncülük etti. Bitcoin, SEC iyimserliği ile 45 bin dolara kadar yükselerek 20 ayın zirvesine ulaştı.

    Ancak varlık, bu fiyat seviyesinde çok uzun süre tutunamadı. Bugün SEC'in ETF için ek süre istediğine yönelik iddiaların piyasada yayılmasıyla kripto paranın fiyatı sert düşüş yaşadı. 45 bin dolar seviyesinden 40 bin 800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, daha sonra 42 bin dolar seviyesinde denge buldu. Bu dalgalanma, kripto paralarda rüzgar tersine mi dönüyor sorusunu akıllara getirdi.

    BİTCOİN YÜZDE 7 DEĞER KAYBETTİ

    Geçtiğimiz günlerde BTC fiyatını değerlendiren  Alpha Impact Kurucusu Hayden Hughes, yaklaşan ETF onayı nedeniyle traderların 'fırsatı kaçırmama' hissiyatıyla hareket ettiğini ve yoğun şekilde Bitcoin aldıklarını söyledi. Hughes’a göre ABD’de faizlerin düşüş sürecine gireceği beklentisi de piyasalardaki risk iştahının artmasına yol açan bir başka faktör oldu.

    45 bin dolara kadar yükselen BTC fiyatı, bugün sert düşüş yaşadı. Varlık, yüzde 8’i aşan gerilemeyle 40 bin 800 dolara kadar indi. Yazım sırasında Bitcoin, gün içi yüzde 5,35 düşüşle 42 bin 568 dolardan işlem görüyordu.

    KRİPTO PARALARDA RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNÜYOR

    Kripto para fiyatları için şu anda en büyük katalizörün SEC olduğu söyleniyor. SEC'in 10 Kasım'da Bitcoin ETF'sini onaylayıp onaylamayacağına karar vermesi bekleniyordu. SEC'in ETF'yi onaylayacağına yönelik beklentilerle BTC ve diğer kripto para birimlerinin fiyatları 2 aydır yükseliyordu. Ancak bugün SEC'in ETF için ek süre istediği yönündeki iddialar nedeniyle fiyatlar düştü.

    Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için belirleyici faktör, SEC'in ETF kararı olacak gibi görünüyor. Öte yandan nisan ayında gerçekleşmesi beklenen 'halving' olayı da önemli. Tarihsel olarak BTC, 3 yılda bir gerçekleşen halving olayı sonrasında rekor kırdı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kripto ParaBitcoinSec
    Haberler > Ekonomi > 45 bin doları aşmıştı, Bitcoin'e SEC darbesi
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