Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini Kasım ve Aralık ayında göreceğiz. Bugün devletin gelir-gider dengesi tarihte olmadığı kadar güçlü" dedi.
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
22.11.2018 - 18:50 | Son Güncelleme: 22.11.2018 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi güçlü bir şekilde göreceğiz" dedi.
Etiketler : berat albayrak,ekonomi,enflasyon,
589945 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/589945.aspx
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