Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyondaki aşağıya doğru trendi çok daha güçlü göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini Kasım ve Aralık ayında göreceğiz. Bugün devletin gelir-gider dengesi tarihte olmadığı kadar güçlü" dedi.