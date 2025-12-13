Bankada mevduatı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. TMSF, mevduat sigortası kapsamında olan tasarruf mevduatı ve katılım fonu üst limitini artırdı. 2026’dan itibaren geçerli olacak kararla birlikte, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası