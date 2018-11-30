Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANTALYA

Altın çağını yaşayan turizm sektöründe, beklentiler de her geçen gün yükseliyor. Ulusal ve uluslararası bin 500 turizmci, sektörün geleceğini masaya yatırmak üzere Antalya’da bir araya geldi. Ana teması “Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği” olan kongreye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra, TÜRSAB ve TÜROFED gibi sektörel derneklerin önde gelen temsilcileri katıldı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, sektörün kötü günleri atlatarak eski gücünü tekrar toparladığını söyledi. 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefini daha da yukarı çekeceklerini kaydeden Yağcı “Vizyonumuz 2023’te 70 milyon turist, Antalyamız için de 20 milyon turist sayısına ulaşmaktır” dedi. Yağcı, dijitalleşen yeni turist profiline de hazır olmamız gerektiğini ifade ederek, “Akıllı şehir, akıllı turizm, akıllı seyahat dönemine girmiş durumdayız. Dijital dönüşümü hazır hâle getirmeliyiz. Gelecekteki oteller, teknoloji ile donatılmış olacak. Misafir ile sürekli iletişim hâlinde, bunu da bir cihazın oluşturduğu süreci yaşayacağız. Bunlar, hayal değildir” diye konuştu.