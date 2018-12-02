Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA



Engellileri hatırlamak için sadece kutlama yapmayla yetinmeyecek olan hükûmet, sürpriz yaparak, yıl sonuna kadar 2 bin 504 engelli kadrosuna atama yapılacağını açıkladı. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayınlandı. Engelliler, 7 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek. Hükümet, bu hamle ile desteklerine bir yenisini eklemiş olacak. Son 16 yılda engelli memur istihdamı 10 kat arttı. 2002’de kamuda 5 bin engelli çalışırken, bu sayı Eylül 2018’de, 53 bin 964 kişiye yükseldi. Özel sektörde de artması için teşvikler verildi. Firmalardan, çalıştırmadıkları her bir engelli için para cezası kesilmeye başlandı. Biriken paralar, engelliler için açılan meslek kursları ve kendi işlerini kurmaları için harcandı.

İstihdamların yanı sıra engellilerin sosyal hayata katılımları da artırılıyor. 2011 yılından beri Engellilere Destek Programı kapsamında 1 milyon 750 bin kişiye destek verildi. 36 ilde 289 proje için 15 milyon TL yardım yapıldı. Evde bakım yardımından da, bugüne kadar 513 bin kişi yararlandı. Yardımdan yararlananların sayısı 15 kat, yardım için bütçeden ayrılan pay 95 kat yükseldi.

REHABİLİTASYON İÇİN 650 MİLYON TL HARCANACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri için de yardımlarına devam edecek. Önümüzdeki sene bu merkezler için 649 milyon TL harcama yapılacak.