Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü, NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Yayımlanan NOTAM’a göre kısıtlama; 7 Temmuz Salı 10.00-18.00 ve 8 Temmuz Çarşamba 14.00-21.00 saatlerinde geçerli olacak. Yabancı heyetleri taşıyan araçların muaf tutulacağı kısıtlama kapsamında, yolcuların güncel uçuş bilgilerini hava yolu şirketlerinden takip etmeleri istendi.

Ankara Esenboğa Havalimanı, ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi nedeniyle geçici olarak hava trafiğine kısıtlanıyor. DHMİ'den yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Salı (10.00-18.00) ve 8 Temmuz Çarşamba (14.00-21.00) günlerinde belirli saatlerde uçuş kısıtlaması uygulanacak.

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Konuyla iligli Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir."

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