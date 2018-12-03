Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSA KARAKAŞ

Bütün bu yenilikleri siz değerli okurlarımız için kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz...



EMEKLİ AYLIĞININ FAZLA DÜŞMEMESİ İÇİN TABAN

Özelikle çalışma süreleri 2008 yılından sonra ağırlıkta bulunan asgari ücretli ve düşük maaşla çalışanların aylık bağlama oranlarının da önemli ölçüde düşürülmesine bağlı olarak bunlara bağlanan emekli aylıkları oldukça düşük sevilere düşmeye başladı. Öyle ki bağlanan maaşları görünce birçok emekli bunda yanlışlık olduğunu zannederek SGK’ya itiraz etmeye başladı. Bu problemlere çözüm amacıyla Torba Kanun’la emekli aylıklarının belirli bir rakamın altında kalmamasına yönelik taban öngörülmektedir.

Buna göre yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilerimize ve hak sahiplerine ödenen aylıklar için 1.000 TL’lik alt sınır belirlenmesi öngörülmektedir.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SGK Kanunlarına göre malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklar ile birlikte her ay itibariyle yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, Emekli Sandığı Kanunu uyarınca yapılacak ek ödeme dâhil 1.000 TL’den az verilmeyecek.

Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise, bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak.

Hesaplanan emeklilik aylıkları, belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine tarafından ödenecek.

Unutmadan belirtelim ki bu uygulamadan uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince gurbetçilere bağlanan kısmi aylıklar için faydalanılamayacaktır.

YÜZBİNLERCE KİŞİ DAHA KOLAY İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLECEK

İşsizlik ödeneğinden yararlanmayı zorlaştıran en önemli engel “kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak” şartı gelmektedir. Çalışanlar tüm şartları yerine getirmesine karşın son 120 gün için 1-2 gün bile boşluk olduğundan işsizlik sigortasından faydalanamamaktadır. Bu durumda yüz binlerce işsiz bulunmaktadır.

Torba Kanun’la yapılan değişiklikle bu şartlarda kolaylık sağlanarak son 120 günlük “prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı “hizmet akdine tabi” olma şeklinde yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hâllerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmaktadır.

İMALAT SANAYİİNE TEŞVİKLER 2019'DA DEVAM EDECEK

2017 ve 2018 yıllarında yapılan imalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarında faydalanılmasına imkân veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasına imkân sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na bu uygulamanın sürelerini, beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ MEZUNLARINA MEMURLUK

Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına iktisat, işletme ve ekonomi mezunları girebilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunlarının başvuru hakları bulunmamaktadır. Torba Kanun’la yapılan değişiklikle Çalışma Ekonomisi mezunlarının da meslek memurluğu imtihanına başvurmalarına imkân tanınmaktadır.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLARA AİLE VE EĞİTİM YARDIMI

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara aile yardımı ödenebilmektedir. Bununla birlikte, mevcut durum itibarıyla Türk uyruklu sözleşmeli personel bu haktan yararlanamamaktadır. Aile yardımının Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenebilmesi doğrultusunda düzenleme yapılmaktadır.

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarına eğitim yardımı sağlanması, personelin aile birleşimi ve çocukların eğitim hakkı açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, sağlanacak eğitim yardımının bakan onayıyla olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, eğitim ücretlerinin yüksekliği de göz önünde bulundurularak sağlanan katkı %5 oranında artırılmaktadır.

ASKER YAKINLARINA SAĞLIK YARDIMLARI

Torba Kanun ile er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan eş ve çocukları ile anne ve babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamında değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu bakımdan er ve erbaşların askerlik hizmetleri devam ettiği sürece eşi, çocukları, anne ve babaları gelir testine de gerek kalmadan her türlü muayene, hastane, ilaç ve sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

Havacılar %70 oranında vergiden muaf olacak

Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ücret ödemelerinin gerçek safi değerinin %70’inin gelir vergisinden istisna edilmesi öngörülmektedir. Ücretin gerçek safi değeri, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler toplamından, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan indirimler düşüldükten sonra kalan, gelir vergisine esas olan miktardır. Madde ile ayrıca, mevcut istisna oranını %100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir.



TERÖRLE MÜCADELE EDEN PERSONELDEN KATILIM PAYI ALINMAYACAK

Torba Kanun’la birlikte teröristle mücadele harekâtı, sınır ötesi harekâtlar, uluslararası barışı destekleme kapsamında yürütülen faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, yüzer birlikler gibi bulundukları yerler ve görev şartları itibarıyla hastalara/yaralılara tabipler tarafından reçete edilen ilaçların eczanelerden temin edilerek hastaya ulaştırılmasının güç olduğu ve hastaların/yaralıların ikinci/üçüncü basamak sağlık teşkillerine sevklerinin zorlukla ve geç yapılabildiği veya yapılamadığı durumlarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf malzemesinin herhangi bir ücret veya katılım payı alınmaksızın bu şartlarda görev yapan personelin tedavilerinde kullanılabilmesi; konuya ilişkin usul ve esasların Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmesi amaçlanmaktadır.

ASKERİ HAKİME TAZMİNATLI EMEKLİLİK

Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için hâlihazırda Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askerî hâkimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha istifade edilebilmesine imkân tanınmak maksadıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin sürenin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır. Yapılan düzenleme ile askerî hâkimlerin ihtiyaç hâlinde diğer hukuk hizmetleri birimlerinde geçici görevlendirilmelerine imkân tanınması da öngörülmektedir.