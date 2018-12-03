Yerli sermayeyle 2007’de faaliyete başlayan Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri AŞ, geçen sürede akıllı bilet, otomasyon, araç takip, kartlı geçiş ve kişi sayma sistemleri üzerinde AR-GE çalışmaları yürüterek yazılım ve donanım ürünleri geliştirdi. Şirket, dünyanın birçok bölgesine ihracat yapma başarısı yakaladı. Savunma sanayisinde yerli ve millîleşme sürecinde, tecrübe birikimini bu alanda uygulamak ve geliştirmek üzere 2017’de yapılanma süreci başlatan Asis, ilk aşamada askerî kara araçları için standartları karşılayan bir “video yönetim sistemi” geliştirdi. Araç etrafında 360 derece görüşle sürücü, komutan, personel için sürüş güvenliğini ve çevresel farkındalığını artıran sistem bin 500 askeri tekerlekli araca uygulandı. Asis, yazılım geliştirme alanında CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli) seviye 3 belgesi almaya hak kazandı. Şirket, bu sertifikayla başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine ve uluslararası alandaki askeri projelere teklif verme imkânına sahip oldu.
Yerli yazılım için NATO kapısı açıldı
03.12.2018 - 05:43 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 05:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Savunma sanayisinde platform ihraç edebilir noktaya gelen Türkiye’de, yazılım alanında askerî standartları karşılayabilecek çözümlerin sayısı da artıyor.
Etiketler : asis,nato,yerli yazılım,
591538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/591538.aspx
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