Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OPEC üyesi ülkeler 175. Olağan toplantı için Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi. İki gün süren toplantıda dün petrol üretimlerinin kısıtlanması kararı çıkmış ancak herhangi bir miktar belirtilmemişti. Bugün ise İran OPEC’in günde 0.8 milyon varil kısıtlaması talebine izin verdi.

OPEC’in örgüte üye olmayan petrol üreticisi ülkelere de 0.4 milyon varil kesintisi ile katkıda bulunup bulunmayacaklarını soracağı kaydedildi.