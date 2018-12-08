Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörüne önemli bir destek geldi. Yabancıların 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı karşılığı Türk vatandaşlığı kazanması uygulamasında, gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacak. Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vadedildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak. Bu şekilde aynı zamanda muhtemel suistimallerin de önüne geçilmesi hedefleniyor.



YABANCIYA SATIŞ ARTACAK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, 2019 yılında yabancılara konut satışlarının artacağını belirterek hedeflerinin 50 ila 60 bin rakamlarını aşmak olduğunu söyledi. Intus Capital Yönetici Ortağı Bülent Kozlu ise yabancıların Türkiye’nin potansiyelinin farkında olduğunu belirterek “Körfez bölgesinden çok sayıda fon Türkiye’de yatırım fırsatlarını yakından inceliyor. Özellikle gayrimenkul sektörüne yakın gelecekte çok ciddi fon girişleri göreceğimize inanıyorum” dedi. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık da yaptığı açıklamada “Sektör adına çok doğru, yerinde bir karar. Pazardaki rekabetten dolayı konut fiyatlarında maliyetlerdeki artışa rağmen bir artış yaşanmaması, vatandaşlık imkânı da düşünüldüğünde yabancı yatırımcı açısından tetikleyici bir unsur olacaktır” diye konuştu.

4 KATLI VE ÜZERİ BİNADA ASANSÖR ZORUNLU OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) hazırlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğine göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olacak. Ayrıca imar planına göre 10 kat ve üzeri binalarda belirtilen asgari ölçülere uygun ve en az 2 adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılma zorunluluğu getirilecek.