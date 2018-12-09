Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Buna göre, 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31 Aralık 2018 günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Tarım Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.

Lisanslı depoculuğu teşvik etmek adına destek miktarları da arttı. Destek miktarı ton başına hububatta 6 TL’ye, pamuk 14 TL’ye, fındık ve zeytin 20 TL’ye yükseltildi. Ayrıca ton başına analiz ve nakliye desteği de 25 TL’ye çıkartıldı. Öte yandan hükûmet, lisanslı depoculuğun yaygınlaşması için destekleme ödemelerinin başvuru süresini uzatmanın yanı sıra geçtiğimiz günlerde torba yasada düzenlemeye gitti. Düzenleme ile lisanslı depoculuk kapsamındaki ürün senetlerinin satışındaki kazançlar 31 Aralık 2018’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.