Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanların en temel iki ihtiyacından biri barınma olunca, şüphesiz gayrimenkul sektörü ve bu alanda yaşanan gelişmeler her zaman bütün kesimler tarafından dikkatle takip ediliyor. Kentsel dönüşüm, imar barışı, yükselen faizlerin etkileri, artan inşaat maliyetleri, satış rakamları, “şimdi ev almanın zamanı mı” gibi konular, sıklıkla gündem oluyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı veriler ise, konutta önemli bir sıkıntıyı gözler önüne serdi. Türkiye’deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri problemler bulunuyor. Nüfusun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde, söz konusu 7,5 milyon problemli konutta en az 30 milyon kişi hayatını yaşamak zorunda kalıyor. Toplam 34 ülkenin yer aldığı araştırmada, Türkiye, problemli ev oranında yüzde 38 ile Avrupa’da birinci sırada bulunuyor. Onu yüzde 29,3 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, yüzde 25,5 ile Portekiz izliyor. Problemli evlerin oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 4,2 ile Finlandiya, yüzde 5,9 ile Norveç, yüzde 6,7 ile Slovakya...



PROBLEM FİNANSMAN

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, “Avrupa’daki nüfusun yüzde 13’ü rutubetli, çatısı akan veya problemli evde oturuyor. Bizim burada kat etmemiz gereken ciddi mesafe var. Gerek mevcut evlerin tadilatında, gerek konut stokunun yenilenmesinde hane halkının önüne çıkan en büyük problem, finansman. Bunun için de gayrimenkul şirketlerinin alışılagelmiş çözümlerin dışında, faizsiz, peşinatsız ödeme sistemlerini devreye alması gerekiyor. Bu meseleyi çözebilirsek Türkiye’de konut sahibi olmak için sırada bekleyen 4 milyon aileyi ev sahibi yapabiliriz” şeklinde konuştu.

2030'A KADAR DÖNÜŞÜM TAMAM

Türkiye’de toplam konut sayısı 19,5 milyonu buluyor. Son yıllarda satılan konut sayısı, senelik ortalamada 1 milyonu aşıyor. Geçen sene 1,4 milyon konut el değiştirdi. Türkiye’de sadece evlilik ve boşanmalarla yılda 700 bin konut ihtiyacı ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile şu ana kadar ülke genelinde 580 bin konutun yenileme çalışmalarına başladıklarını belirtmişti. Kurum, hedeflerinin 2030 yılına kadar 7,5 milyon konutu, öncelik ve aciliyet durumlarına göre dönüştürmek olduğunu kaydetmişti.