Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, bireysel yatırımcıların bankalarda atıl duran yaklaşık 80 milyar dolarlık kaynağını harekete geçirmek için, döviz tahvili ihracına başlıyor. Aynı zamanda bireysel yatırımcılara sunulan finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, 17-21 Aralık’ta talep toplama yöntemiyle avro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Senetlerin ihracı Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, TEB, Garanti, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar, Ziraat, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Asgari talep tutarı 10 bin avro/dolar olacak. Senetler ise, bin avro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler, yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden satılabilecek. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı da gerçekleştirilecek. Senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,2 (yıllık yüzde 2,4) getiri sağlayacak. Getiriler, yatırımcıların hesaplarına Türk lirası (gram) cinsinden ödenecek. Fiziki altın talep edilmesi durumunda, bu istek aracı bankalarına iletilecek.

İLAVE FONLAMA İMKÂNI

Devletin vatandaştan döviz ve altın alıp, karşılığında tahvil senedi vereceğini belirten ekonomistler; “Toplanan döviz ve altınlar, kredi olarak yeniden piyasaya dönecek. Böylece ilave fonlama imkânı oluşacak. Faiz ve kurlar üzerindeki baskı da hafifleyecek” görüşünde birleşerek, uygulamanın yerinde olduğunu ifade ediyor.

YILLIK GETİRİSİ YÜZDE 4

Döviz cinsinden devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli ihraç edilecek. Avro tahvilinin yıllık getiri oranı yüzde 2,50, dolar cinsi devlet tahvilinin yıllık getiri oranı yüzde 4 olacak.