Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bireysel yatırımcıların evde ya da banka kasalarında biriktirdiği altın, dolar ve euro Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla bankalar arasında yapılan işbirliğiyle ekonomiye kazandırılacak. Aynı zamanda söz konusu fırsattan faydalanacak olanların birikimleri de bankalarda değerlenerek, yatırımcılarına kazanç sağlayacak.

28 ARALIK’TA HESAPLARDA

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, 17-21 Aralık'ta talep toplama yöntemiyle euro ve dolar cinsinden devlet tahvili ihracı gerçekleştirilecek. Senetler, 28 Aralık Cuma günü yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Evde yapılan birikimin aksine söz konusu alımlarla kayıp, çalınma riski olmadan getiri elde etmek isteyenlere, devlet güvencesi sunulacak.

ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Söz konusu devlet tahvilleri, 1 yıl (364 gün) vadeli ve 6 ayda (182 gün) bir kupon ödemeli olarak ihraç edilecek. Euro cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 1.25, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olarak belirlenirken, dolar cinsi devlet tahvilinin 6 aylık kupon oranı yüzde 2, yıllık getiri oranı ise yüzde 4 olacak. Senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon ödemeleri ve itfası, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

GRAM YA DA CUMHURİYET

Döviz haricinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri de bugün başlıyor. Söz konusu yatırımlarda, senetler 2 yıl (728 gün) vadeli olacak, ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.2 (yıllık yüzde 2.4) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden ödenecek. Yatırımcılar vade sonunda ana paralarını bir kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik cumhuriyet ziynet altını olarak talep edebilecek. Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların ana paraları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.

ÖRNEK HESAPLAMA

Yastıkaltında 1000 gram altını olan bir kişi, bu birikimini altın tahviline yatırdığında yılda yüzde 2.40 kazanç elde edecek. Yani, bir kilo altının getirisi yılda 24 gram oluyor. Bu da ortalama 15 çeyrek altına denk geliyor.

ALTINLAR NEREYE YATIRILACAK?

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca bugün itibarıyla Türkiye genelinde etaplar halinde Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirilecek. Söz konusu senetler için talep toplama işlemleriyle senetlerin ihracı, kupon/kira ve ana para ödemeleri ve senetlerin vadeden önce satış işlemleri, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası (6.etaptan itibaren talep toplamaya başlayacak) aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ALT LİMİT 10 BİN DOLAR

Euro ve dolar cinsinden ihraç edilecek senetler için asgari talep tutarı 10 bin euro/dolar olacak. Senetler bin euro/dolar ve katları şeklinde ihraç edilecek. Senetler yatırımcılar tarafından vadesinden önce işlemiş faiz getirisi üzerinden bin euro/dolar ve katları olacak şekilde sadece senetlerin satın alındığı aracı bankalara satılabilecek. Euro ve dolar cinsi devlet tahvilleri mevcut vergi mevzuatına tabi olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca vergilendirilecek.