Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan İSTANBUL

Kendilerine yasak olduğunu bilmediği için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen ve aks aralığı 3,20 metrenin üzerinde olan araçlar gelen haksız cezalar için devletten destek istedi. 2016 tarihli UKOME kararına dayandırılarak verilen, ancak suç tarihinden 20-23 ay sonra gönderilen cezaların silinmesini isteyen araç sahipleri, seslerini duyurmak için TEM’in yan yolunda bir araya geldi. Ellerinde “Cezalar çok ağır, istihap haddimizi aşan bu yükü taşıyamıyoruz”, “Vatandır sevdamız ağırdır cezamız”, “Devlet tuzak kurmaz, cezalar affedilsin” ve benzeri dövizler taşıdı. Mağdurlardan biri, “Biz yasağı bilmiyorduk. UKOME kararı verilmiş ama bize asla tebliğ edilmedi. Üstelik bundan trafik polislerinin bile yeni haberi oldu. Haberleri olsa 2 yıldır kaçak geçen araçlara dur demezler miydi” diyerek cezaların haksızlığına dikkat çektiler. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da alınan UKOME kararında kesinlikle cezadan bahsedilmediğini belirterek “Burada bürokrasi, hakkı kötüye kullanmıştır. 600 bin liraya varan cezalar var. Devlet bu cezaları almamalı” dedi. Eşi hasta olduğu için yumurtacılık yapan Aynur Efe “Tebliğ edilmiş 10 ceza var. Her biri 600 lira. Sistemde 30 tane daha görünüyor. Asla ödeyemem” derken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen birçok araç sürücüsü cezadan haberdar olmadığını söyledi. Bir esnaf da “Bu cezalar 23 ay sonra tebliğ edilmiş. Avrasya’ya günde 70 lirayı nasıl verelim” diyor. Mağdurlar geçtiğimiz hafta da soruna çözüm bulması için Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurmuştu.