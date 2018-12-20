Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak 2021 yılında yürürlüğe girecek. AB Komisyonu, 2030 yılına kadar çevreye verilen maddi zararın 22 milyar avro azaltılabileceğini ve 6,5 milyar avronun da tüketicinin cebinde kalacağını bildirdi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek “Bu anlaşma insanlarımızı ve gezegenimizi korumamıza yardım edecek. Avrupa, plastik atıkların büyük bir problem olduğunun farkında” dedi.