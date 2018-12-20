Yasak 2021 yılında yürürlüğe girecek. AB Komisyonu, 2030 yılına kadar çevreye verilen maddi zararın 22 milyar avro azaltılabileceğini ve 6,5 milyar avronun da tüketicinin cebinde kalacağını bildirdi. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek “Bu anlaşma insanlarımızı ve gezegenimizi korumamıza yardım edecek. Avrupa, plastik atıkların büyük bir problem olduğunun farkında” dedi.
Pet şişe tarih oluyor
20.12.2018 - 04:06 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği (AB) plastik tabak, kaşık, çatal, bardak, kulak temizleme çöpü, plastik şişe gibi bir defa kullanılmaya elverişli ürünleri yasaklama kararı aldı.
Etiketler : pet şişe,
594321 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/594321.aspx
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