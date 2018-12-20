Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çüncü toplantısı, TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde işçi, işveren ve hükümet taraflarınca görüşülmeye başlandı. Toplantıda TÜİK verileri açıklanacak.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Biz 8 milyonu ilgilendiren bir rakamı belirlemek üzere çalışıyoruz. Makul, kabul edilebilir bir rakam olursa asgari ücretli ve biz mutlu oluruz, altına imza atarız. Ortak bir karara imza atalım istiyoruz" dedi. Atalay, "İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalanması yönünde talimat vereceğim. İyi bir rakam olmazsa biz bu oyunda olmayız" ifadelerini kullandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise "Bugün TÜİK dinleyeceğiz. Iyi bir rakam ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diyerek gözleri açıklanacak olan TÜİK verilerine çevirdi.