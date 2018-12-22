Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı, eylül itibarıyla yüzde 11,4 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İş aradıkları kanala bakıldığında işsizlerin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı. 2,2 milyon işsiz doğrudan işverene başvururken 1,6 milyon kişi iş başvurusunun sonucunu bekliyor. Öte yandan, 1,3 milyon kişi umutlarını Türkiye İş Kurumuna bağlarken, 980 bin kişi özel istihdam ofislerine müracaat etti, 951 bin kişi de gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarında geleceğini aradı. Ayrıca kamunun açtığı iş sınavlarına girenlerin sayısı 268 bin oldu. Kendi iş yerini kurmak amacıyla araştırma yapanlar 89 bin kişi, bunun için kredi, lisans gibi bürokratik işlemlerin araştıranların sayısı da 74 bin kişi oldu.